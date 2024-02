CALAMAI, Italiano confuso. Gli manca un dirigente vero

FirenzeViola.it

Luca Calamai, opinionista di Radio FirenzeViola, sui propri canali social analizza il pari maturato dalla Fiorentina a Empoli: "Italiano è in totale confusione. Gli ultimi risultati negativi della Fiorentina non si possono spiegare con un mercato di gennaio catastrofico. L'allenatore non riesce a trovare l'idea giusta e non ha un dirigente vero con il quale confrontarsi", il pensiero che si legge su X.