CABRAL, Sta bene: giovedì sarà lui il titolare

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola.it c’è quella riguardante lo stato fisico di Arthur Cabral. L’attaccante della Fiorentina, infatti, si è allenato regolarmente con i compagni nella seduta odierna. Una notizia che rassicura tutti sulle condizioni dell'attaccante brasiliano, out contro l'Udinese per il riacutizzarsi di un problema al piede destro che lo aveva estromesso anche dalla trasferta di Napoli. CLICCA QUI per leggere la notizia.