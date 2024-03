BURDISSO, E un futuro incerto: la Roma lo chiamerà?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha preso in analisi la situazione legata ai direttori sportivi o uomini mercato dei club italiani. Quanto alla Roma, dove recentemente ha dato l'addio Tiago Pinto, la Rosea scrive che "nella Capitale era stato da calciatore l’argentino Nicolas Burdisso e, chissà, non ci torni un giorno. Per ora è alla Fiorentina, anche se le voci di un addio di Daniele Pradè aumentano di giorno in giorno. Anche Burdisso potrebbe lasciare Firenze, nel caso? Difficile sbilanciarsi oggi, è molto legato alla società, ma dipenderà anche da eventuali offerte". Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.

