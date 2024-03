BURDISSO, È al Castellani a vedere Empoli-Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nicolas Burdisso è al Castellani per Empoli-Bologna. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il direttore tecnico della Fiorentina sta seguendo in questi minuti l'anticipo di stasera direttamente dal vivo dalle tribune dello stadio dell'Empoli. Chissà che il dirigente viola non sia lì per osservare da vicino qualche possibile rinforzo in vista del prossimo anno.