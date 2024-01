BUONE NUOVE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non avrà lo stesso valore dell’ufficialità di un acquisto, soprattutto in queste ore in cui la lista del mercato viola si è andata arricchendo di nomi interessanti, ma lo sblocco presentato sullo stadio Franchi dal Comune di Firenze ha il sapore di una liberazione, almeno per chi si limita a sperare che quanto predisposto possa partire e consentire – concretamente – di godersi la partita in tutt’altre condizioni rispetto a quelle attuali.

Dopo tanto discutere, e qualche sportellata recente, è stato il Comune a cercare l’accelerata decisiva, aprendo finalmente all’opportunità di continuare a giocare al Franchi durante i lavori (grazie a diversa cronologia degli interventi) e pure alla predisposizione di un Padovani addirittura oltre i 12 mila spettatori necessari per l’agibilità in serie A.

Insomma di fronte a una strada chela Fiorentina sembra adesso nella condizione migliore per programmare l’immediato futuro, tanto più considerando di ricevere uno stadiosenza nessuna esigenza di proroghe.

Uno sblocco che potrà non accontentare tutti (quando mai) ma che da un lato segna una vittoria per il club di Commisso mentre dall’altro allontana ombre e dubbi sull’impossibilità nell’immediato di investire a fronte dell’incertezza logistica riguardante il prossimo biennio. Certo, adesso serve che l’iter pratico prenda finalmente il via senza nessun tipo d’intoppo (e su argomenti del genere escluderli a priori è pericoloso) ma è indubbio come l’orizzonte strutturale, per i viola, si sia fatto molto meno cupo, fosse solo perché è arrivata una risposta a una delle domande più gettonate degli ultimi tempi.