BRUTTA SCONFITTA CHE URLA AL MERCATO: DATECI UN ATTACCANTE

Non so di cosa sia pieno il frigo della Fiorentina ma guardando il mio ieri sera ero indecisa se buttarmi su una birra, per ubriacarmi (sono praticamente astemia) e dimenticare la partita che avevo visto o se rimpinzarmi di gelato, per trovare una nota dolce alla serata perché la sconfitta di Reggio Emilia proprio non me l’aspettavo. La formazione iniziale è stata quella che purtroppo e inevitabilmente doveva essere, soprattutto per gli esterni offensivi che tutto hanno meno che la capacità di offendere (spesso si rischia di farlo noi nei loro confronti!) ma che sono gli unici al momento disponibili.

Mi consolo pensando che questa possa essere stata la vetrina finale per alcuni di loro, proprio Brekalo ed Ikonè vorrei che andassero a giocare altrove, così come Nzola che con loro formava un tridente d’attacco di poca sostanza e qualità. La Fiorentina nel primo tempo non ha praticamente mai tirato verso la porta avversaria ed è andata sotto di un gol dopo solo otto minuti. All’inizio della ripresa il Sassuolo aveva pure raddoppiato ma il gol è stato annullato dopo un bel po’ di controlli al VAR. Credo di poter dire che il Video Assistant sia stato il protagonista di questa gara più dei giocatori stessi per tutti gli interventi che ha effettuato e che hanno fatto perdere un sacco di tempo. Sul gol annullato a Thorstvedt non ci ho capito niente e spero di non offendere la sensibilità di nessuno se dico che la decisione non mi ha convinto, così come, per par conditio, non ho capito bene nemmeno come sia andata nel momento dell’annullamento della rete messa a segno da Quarta.

Comunque sia la squadra di Dionisi aveva fatto tre tiri in porta, fino al 47’, e aveva insaccato tre volte (era stato negato anche un gol a Berardi al 19’, tanto per ribadire che a noi segna spesso questo ragazzo!). Italiano nel secondo tempo è corso ai ripari facendo giocare pure le due punte, che restano però spuntate perché a fare gol era arrivato anche ieri un difensore, Quarta, anche lui in fuorigioco come di prassi nella partita di ieri al Mapei.

Prima però del mancato pareggio del nostro centrale, era arrivata una ghiotta occasione con il rigore concesso alla Viola che, inspiegabilmente, ha battuto Bonaventura facendoselo parare. Mi sarei messa a piangere perché Jack è un mio beniamino e non può tradirmi così! Vorrei però sapere come vengono stabiliti i rigoristi, se fanno la conta modello “tre civette sul comò”, se tira chi arriva prima a prendere la palla o esiste una reale gerarchia per cui mi chiedo perché non ha tirato Beltran o Biraghi come successo in altre occasioni.

Niente è perduto, quarti eravamo e quarti siamo alla fine del girone d’andata ma lasciare punti per strada, soprattutto quando incontri una squadra di bassa classifica che non vinceva dalla fine di novembre, che aveva preso gol anche dai raccattapalle e dopo il bel terno di vittorie che i viola avevano inanellato, dispiace molto ma si può compensare la delusione pensando che nessuno, o forse solo qualche ottimista assoluto, avrebbe pensato di essere in questa posizione di classifica a inizio campionato.

Proprio per questo adesso serve riempirlo bene il frigo perché è impensabile lottare per l’Europa che conta senza un attaccante di spessore. Abbiamo compensato fino ad oggi con i gol di tanti calciatori, ma non sempre può andare bene, abbiamo un sacco di gare da affrontare, non sempre si può improvvisare e girare la ruota della fortuna in attesa che qualcuno la metta in porta. Credo che i tifosi viola si meritino finalmente questo salto di qualità e non solo parole al vento.

La Signora in viola