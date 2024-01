BREKALO, Vuole lasciare, ma la società fatica a cederlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle notizie più lette di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il futuro di Josip Brekalo, su cui la nostra redazione ha approfondito la situazione. Lo stesso giocatore, sempre corretto a apprezzato da tutti in spogliatoio per la professionalità, ha fatto capire ormai da tempo di voler andare a giocare altrove per provare a guadagnarsi una convocazione al prossimo Europeo, ma in questo momento Brekalo è in una situazione piuttosto complicata con la Fiorentina, che non lo può cedere per mancanza di alternative senza che però Italiano abbia davvero voglia di puntare su di lui con continuità. La curiosità ora starà tutta nel capire come il tecnico viola gestirà un calciatore con un piede ormai lontano da Firenze già a partire da martedì, quando contro il Bologna in Coppa Italia si creerà la stessa situazione.

Per leggere l'approfondimento completo: IL PARADOSSO BREKALO. LA DINAMO PREME, LA VIOLA NON PUÒ CEDERLO