BREKALO, VALIGIE PRONTE MA... SENZA FRETTA

Josip Brekalo dopo un anno non è riuscito a convincere Vincenzo Italiano e la Fiorentina ed è uno dei giocatori destinati a salutare i viola insieme a qualche giovane (Pierozzi? Amatucci?). Dal gennaio 2023 Brekalo, nonostante il lungo cammino dei viola su tre fronti, ha collezionato 11 presenze con 393 minuti mentre quest'anno è arrivato a 15 presenze e 730 minuti. Il croato a dire il vero quest'anno era partito bene con 90 minuti già contro il Genoa e poi di nuovo contro l'Atalanta e sempre impiegato da Italiano. Il giocatore è stato un equilibratore nel gioco viola con ancora qualche incertezza ma poi, da fine ottobre, si è seduto in panchina ed è rimasto indietro nelle gerarchie degli esterni complici la ritrovata disponibilità di tutti gli esterni dopo i problemi iniziali avuti da Ikoné e Sottil.

Il poco spazio ha così portato il giocatore e la società a valutare la cessione nonostante un contratto fino al 2026. Il giocatore apprezzato nella stagione 21-22 a Torino infatti sembra un lontano ricordo. In serie A c'è stato un sondaggio del Bologna che però, oltre ad essere una diretta rivale per Coppa Italia e zona Champions, per un eventuale scambio sarebbe più interessato a Kouame. Oggi è invece uscito allo scoperto anche il direttore sportivo della Dinamo Zagabria, squadra in cui è cresciuto il croato e che nel 2016 lo ha ceduto al Wolfsburg: ""Non mi voglio nascondere, è un giocatore che mi piace. Stiamo trattando con la Fiorentina per arrivare ad un accordo. Il ragazzo non vede l'ora di giocare per me e io lo stimo molto, come giocatore e come professionista. Vedremo cosa riusciremo a fare" ha detto Sergej Jakirovic.

Il problema non è la cessione in sé stessa, indolore soprattutto se dovesse arrivare una alternativa valida per la fascia sinistra, ma i tempi. Ora infatti Josip Brekalo resta l'unico esterno sinistro in un pacchetto rimasto improvvisamente vuoto per gli infortuni di Gonzalez e Sottil e la partenza per la Coppa d'Africa di Kouame. Con tante gare fondamentali da disputare su tre fronti, tra un quarto posto da difendere in campionato, un quarto da superare in Coppa Italia e la Supercoppa in Arabia dal 18 al 22, il giocatore è un punto fermo a meno di soluzioni "a sorpresa" di Italiano o arrivi tempestivi e già pronti sul mercato.