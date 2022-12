INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SEGUITO KARLSSON DELL'AZ ALKMAAR: IL PUNTO La Fiorentina lavora ai possibili acquisti nella prossima sessione di calciomercato. E lo fa con particolare attenzione sugli esterni, visto che per il momento, causa gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, la coperta è abbastanza corta. A tal proposito,... La Fiorentina lavora ai possibili acquisti nella prossima sessione di calciomercato. E lo fa con particolare attenzione sugli esterni, visto che per il momento, causa gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, la coperta è abbastanza corta. A tal proposito,... NOTIZIE DI FV AMRABAT, HAKIMI LO CHIAMA: IL PSG PREPARA L'OFFERTA Sofyan Amrabat è finito nel mirino del PSG, anche grazie alla grande amicizia fra il centrocampista della Fiorentina e Hakimi, il quale lo avrebbe chiamato e avrebbe suggerito alla società parigina di muoversi per lui. Questa una... Sofyan Amrabat è finito nel mirino del PSG, anche grazie alla grande amicizia fra il centrocampista della Fiorentina e Hakimi, il quale lo avrebbe chiamato e avrebbe suggerito alla società parigina di muoversi per lui. Questa una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi