BREKALO, Frenata nella trattativa: ecco i motivi

Quando ormai sembrava in dirittura d'arrivo la chiusura dell'affare, c'è stato un forte stop alla trattativa per portare Josip Brekalo a Firenze. Più di qualche intoppo dovuto alle commissioni e ai dubbi sul portare un giocatore che sostanzialmente non gioca da mesi hanno imposto un blocco momentaneo alla trattativa, anche se non si può escludere che ci sia proprio un cambio di strategia da parte della Fiorentina. CLCCIA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.