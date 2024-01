BREKALO, Ds Dinamo allo scoperto: "Stiamo trattando"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è uscito allo scoperto il direttore sportivo della Dinamo Zagabria, squadra in cui è cresciuto Brekalo e che nel 2016 lo ha ceduto al Wolfsburg: "Non mi voglio nascondere, è un giocatore che mi piace. Stiamo trattando con la Fiorentina per arrivare ad un accordo. Il ragazzo non vede l'ora di giocare per me e io lo stimo molto, come giocatore e come professionista. Vedremo cosa riusciremo a fare" ha detto Sergej Jakirovic. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.