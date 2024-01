BREKALO, Da Napoli al Napoli. Dal gol all'addio

FirenzeViola.it

Terminata anzitempo la trasferta di Riyad, in casa Fiorentina torna di stretta attualità il mercato. Un mercato che, per accendersi in entrata, ha bisogno di perfezionare alcune uscite. Tra i nomi destinanti a lasciare Firenze c'è sicuramente anche quello di Josip Brekalo. L'esterno croato, con la valigia pronta in mano da inizio mese, nella sfida di Supercoppa contro il Napoli ha messo in mostra l'ennesima prova incolore della sua stagione. Una stagione che fin qui, curiosamente, lo aveva visto brillare solo in un'occasione proprio contro i partenopei.

Era l'otto di ottobre quando la Fiorentina, reduce da un filotto di quattro risultati utili consecutivi con tre vittorie e un solo pareggio(contro il Frosinone), arrivò al Maradona per chiudere al meglio il campionato prima della seconda sosta per le nazionali. La gara finì 3-1 per la formazione di Italiano e a brillare fu anche il croato che realizzò, dopo appena sette minuti di gioco, la rete del primo vantaggio viola. Primo gol stagionale, primo gol dal suo approdo a Firenze e bellissima vittoria della Fiorentina. Sembrava potesse essere l'inizio del rilancio in viola dell'esterno classe 1998, e invece fu solo uno squillo rimasto unico. Dalla serata del Maradona ad oggi infatti per Brekalo zero gol, zero assist e tante prestazioni sotto la sufficienza, l'ultima delle quali proprio contro gli azzurri in Arabia Saudita.

E allora da Napoli al Napoli, perché la sfida di Supercoppa potrebbe essere stata l'ultima in maglia viola per l'esterno croato. La Fiorentina è pronta a lasciarlo partire ma ancora nessuna squadra si è dimostrata disposta ad andare fino in fondo per l'ala croata. L'unico interessamento concreto è stato quello della Dinamo Zagabria, soluzione gradita a Brekalo, che quando tutto sembrava fatto si è tirata indietro. Alla sfida contro l'Inter ci sono ancora otto giorni, vedremo cosa succederà. Tra le squadre interessate all'attaccante nativo di Zagabria ci sarebbe anche la Salernitana che ha bisogno di rinforzare il suo reparto offensivo. Intanto sul fronte delle entrate, oltre a Ruben Vargas, la dirigenza viola sta valutando altri due profili: l'esterno classe 2000 del Club America Brian Rodriguez, per il quale la Fiorentina ha avanzato un'offerta, e l'ala del Betis Siviglia Rodri Sanchez.