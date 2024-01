BREKALO COME BALTO. QUALE FUTURO ORA PER JOSIP?

FirenzeViola.it

C'è un cartone animato di grande successo, uscito nei cinema nel 1995, che racconta l'emozionante storia di Balto, un cane da slitta fenomenale che però vive un grande dilemma: "Non è un cane, non è un lupo. Sa soltanto quello che non è". La metafora potrà sembrare un po' forzata, ma l'immagine di Josip Brekalo già pronto per volare nella sua Croazia per tornare alla Dinamo Zagabria e conquistarsi un posto al prossimo Europeo, stoppato al momento della partenza, ricorda un po' la situazione di Balto.

Perché Brekalo, allenatosi ieri con la Fiorentina ma ancora in attesa di novità, da inizio gennaio sa solo che dovrà lasciare la Fiorentina, ma non sa per quale lido. Si era fatta avanti la Salernitana direttamente con il suo ds Sabatini, ma anche il Besiktas aveva preso informazioni. Brekalo però aveva sempre detto di no perché la sua volontà era quella di tornare in patria, una scelta personale oltre che di carriera, perché anche alla moglie Dominika sarebbe piaciuto tornare nei Balcani almeno per sei mesi per far crescere i piccoli bambini nella terra natale dei coniugi Brekalo.

Ora però che tutto si è fermato c'è un grande punto interrogativo sul futuro di Josip Brekalo. La Dinamo risolverà i suoi problemi interni con il tecnico Jakirovic e tornerà su di lui? Difficile, anche se non impossibile. Più probabile che altre squadre si possano fare avanti e che Brekalo possa andare in altre squadre, anche se ad una settimana dal termine del calciomercato tutte le ipotesi sono sul tavolo, anche quella di restare a Firenze e provare a giocarsi di nuovo le sue chance in viola dicendo però addio alla nazionale visto che con il ritorno di Nico, Sottil e Kouame il posto per l'ex Torino e Wolfsburg sarebbe sempre meno. Brekalo ha un contratto con la Fiorentina fino al 2026 ed entro una settimana dovrà "sapere cosa è", citando Balto.