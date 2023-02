BRAGA CROCEVIA PER SIRIGU: PROMOZIONE TRA I PALI O BOCCIATURA DELL'OPERAZIONE

Promozione tra i pali o bocciatura dell'operazione. C'è attesa per capire se giovedì, nella partita di ritorno dei playoff di Conference al Franchi, Salvatore Sirigu scenderà in campo da titolare o si accomoderà ancora in panchina. Pietro Terracciano dalla ripresa ha giocato 10 partite, 8 ininterrottamente dalla gara di Coppa Italia ultima apparizione di Gollini in maglia viola il 12 gennaio. Da allora Terracciano ha giocato in campionato, coppa Italia e Conference. Con mugugni vari al minimo errore, comprensibile anche in stagioni da protagonista a questi ritmi.

Sirigu, sia per la storia che ha alle spalle, sia per essere stato uno dei due acquisti sul mercato invernale, è acclamato a gran voce da tutti ma se non entrerà in campo neanche giovedì evidentemente per il tecnico non è assolutamente pronto, neanche per una gara dove va difeso il 4-0 dell'andata e dunque relativamente tranquilla se nessuno la complica. Italiano prima della gara di andata ha detto che non è in condizione ottimale né ha trovato la giusta intesa ancora con la difesa ma confidava nella sua crescita tanto da ipotizzare spazio in questo tour de force viola. Sarà stata suffciente una settimana per averlo al meglio? Se Sirigu non dovesse scendere in campo neanche stavolta è ovvio che, fidandosi delle sensazioni del tecnico nel ritenerlo pronto o meno, sorge un dubbio sulla bontà dell'operazione di scambio tra lui e Gollini effettuata a gennaio. Sperando di andare avanti anche in Conference le occasioni non mancheranno in tre mesi e tre competizioni ma certo il suo contributo servirebbe già ora.