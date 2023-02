BRA-FIO 0-1, Ritmi lenti ma vantaggio meritato al 45'

La Fiorentina termina il primo tempo in vantaggio 1-0 grazie al gol di Jovic arrivato nei minuti di recupero dopo aver avuto la meglio sullo Sporting Braga per lunghi tratti di partita. La Fiorentina inizia molto bene il match contro lo Sporting Braga con un'occasione clamorosa per Jovic che ha sfruttato un traversone di Bonaventura deviato dalla difesa portoghese per effettuare una rovesciata spettacolare ma non precisa, visto che Matheus è riuscito agilmente a repingere. I viola hanno proseguito con un lungo possesso palla anche grazie ai ritmi bassissimi a cui si è adeguato anche l'avversario. La Fiorentina si è riaffacciata dalle parti della porta del Braga intorno al 18' quando Nico Gonzalez servito al centro non è riuscito a deviare verso la porta avversaria. Al 23' è stato Saponara ad avere un'occasione colossale, con Gomez che gli ha regalato palla a tu per tu di Matheus ma con l'attaccante viola che è poi inciampato non riuscendo a calciare verso la porta. Da qui si è risvegliato il Braga che in pochi minuti ha fatto segnare sul tabellino almeno tre occasioni importantissime. Prima Ricardo Horta ha sbagliato lo stop tutto solo al centro dell'area viola, poi Niakaté ha esaltato i riflessi di Terracciano, ancora chiamato in causa poco dopo da un buon tiro di Ricardo Horta, favorito da un errore di Milenkovic all'altezza dell'area piccola. La partita poi rallenta fino praticamente a fermarsi anche a causa di una lunga interruzione a causa di un infortunio di Matheus. Allo scadere però è la Fiorentina ad avere la meglio grazie a una fiammata di Luka Jovic che al 46' sfrutta un bellissimo cross di Biraghi dalla sinistra per girare la palla in rete per l'1-0, meritato, dei viola.