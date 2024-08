BOVE, Tutto fatto tra Fiorentina e Roma. I dettagli

Fonte: Niccolò Ceccarini

Fatta per Edoardo Bove alla Fiorentina. Fumata bianca per il centrocampista romano classe 2002. Prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 10 milioni. Da Roma, in direzione Firenze, sta arrivando, in questo caso dall sponda laziale della capitale, anche Danilo Cataldi. Oltre al doppio colpo a centrocampo la Fiorentina sta avanzando nella trattativa per Robin Gosens.