BOTTA E RISPOSTA SUL FRANCHI: SCENARI E IPOTESI. E TORNA ROCCO

È definitivamente scoppiato il caso Artemio Franchi. La decisione della Commissione Europea era attesa entro fine aprile e così è stato: nella serata di ieri è stata presa e comunicata al Governo Italiano che nel pomeriggio di oggi l'ha poi diffusa anche a mezzo stampa. Il no ai 55 milioni finali per il restyling dell'impianto di Firenze apre a nuovi scenari, se contiamo che l'amministrazione comunale fiorentina conservava ancora qualche speranza che alla fine l'Unione Europea si ravvedesse.

Gli scenari, dopo la risposta arrivata dal sindaco Dario Nardella che ha chiesto subito collaborazione al Governo, prevedono tutte le alternative al PNRR per trovare quei 55 milioni. Il nemico numero uno sarà il tempo visto che il 2026 resta comunque la scadenza per terminare il progetto (visto che 2/3 dei fondi del PNRR verranno comunque erogati), ed entro il 2023 dovranno partire i cantieri.

Per questo la prima ipotesi da vagliare sarà come da Roma potranno arrivare quei fondi: difficile che il Governo possa elargire la cifra necessaria, ma il Comune ci proverà con forza. Poi c'è l'ipotesi di un prestito da un istituto bancario come per esempio il Credito Sportivo o la Banca Centrale per gli investimenti: così il Comune di Firenze si farebbe direttamente carico dei 55 milioni poi da restituire. Anche questa un'ipotesi che scontenterebbe molti, ma forse la più semplice da perseguire per l'amministrazione comunale.

In tutto questo la Fiorentina attende un po' preoccupata per gli eventuali sviluppi. Da mesi aspetta risposte su concessione, costi, spostamento squadra, aree commerciali: non sarà che le risposte non arrivavano perché qualcuno già sapeva che questa parte di fondi non sarebbe arrivata? Con l'arrivo di Rocco Commisso a Firenze nei prossimi giorni è possibile che se ne possa sapere qualcosa di più, almeno su questo fronte.