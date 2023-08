BONUCCI-FIORENTINA, TRA CONFERME E SMENTITE. PISTA DA MONITORARE?

Fonte: A. Giannattasio

Leonardo Bonucci in orbita Fiorentina, realtà o fantasia? Ad accendere questa ipotesi è stata la foto scattata da Il Tempo a Forte dei Marmi, dove è stato immortalato il centrale bianconero assieme a Daniele Pradè. Ad avvalorare questa possibilità di mercato c'è l'esigenza della squadra di Italiano di trovare un nuovo difensore, idealmente il sostituto di Igor. Di fatto, nonostante l'arrivo di Yerry Mina, non è ancora chiara la posizione di Martinez Quarta e potrebbe arrivare un nuovo innesto in difesa.

Inoltre, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, le persone vicine al giocatore non chiudono all'ipotesi di Leonardo Bonucci in maglia Viola, anche se lato società al momento la pista resta fredda (il direttore sportivo della Fiorentina a pranzo con la famiglia in un tavolo diverso). Una situazione da monitorare, ma che può diventare calda nelle prossime ore.