BOLOGNA, Tutt'altra continuità rispetto alla Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli articoli più letti di oggi sulle nostre pagine è stata la copertina di mezzanotte, firmata dal direttore Tommaso Loreto. Ne riportiamo qui un estratto:

Non è una semplice questione di posizione migliore in classifica, ma di un immaginario nel quale oggi Thiago Motta viene disegnato come tecnico più equilibrato di Italiano, almeno nella fase difensiva, e soprattutto entro il quale la squadra di Orsolini, Zirkzee e compagni può vantare tutt’altra continuità rispetto ai viola. Se la Fiorentina di Italiano continua a vivere un avvio d’annata da alti e bassi il Bologna resta imbattuto dalla seconda giornata di campionato, segno che la solidità raggiunta non è arrivata per caso.

Sotto questo profilo è proprio il tecnico viola quello chiamato a reclamare nuova visibilità, ritrovando anche nel gioco della sua squadra brillantezza e convinzione che nell’ultimo mese è andata dispersa.

