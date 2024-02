BOL-FIO, Al 45' meglio gli emiliani: i viola sotto 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo spumeggiante al Dall’Ara nel recupero della 21a giornata, con il Bologna che al momento conduce con merito per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol realizzato al 12’ da Riccardo Orsolini. Una gara ben approcciata dai viola (tiro fuori di Ikoné al 6’) ma nella quale prende subito il sopravvento la squadra di Motta, brava su un lancio col contagiri di Ferguson a trovare libero sulla destra il numero 7 che si beve Biraghi, entra in area e sul secondo palo fa secco Terracciano. La gara procede a folate e vive un momento di suspense al 36’ quando al Bologna viene annullato il gol del 2-0 per un fuorigioco di Posch su una punizione diretta di Orsolini.

In mezzo un rigore (che sembra netto) non fischiato da Chiffi per un fallo su Gonzalez in area felsinea. Si va all’intervallo con il risultato di 1-0 per gli emiliani.