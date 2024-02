FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 12’ il Bologna si porta in vantaggio con Riccardo Orsolini, che dalla destra riceve un grande pallone da Ferguson, entra in area (con Biraghi che gli sta a distanza chilometrica), apre il sinistro e mette in gol sul secondo palo: 1-0 al Dall’Ara.