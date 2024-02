BOL-FIO 1-0, Orsolini fa bis: il Var annulla per offside

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al 36’ il Bologna raddoppia ancora con Riccardo Orsolini, stavolta direttamente su calcio di punizione: fallo di Milenkovic su Zirkzee (col viola che si prende il giallo) e direttamente dalla punizione il numero 7 mette alle spalle di Terracciano, non certo incolpevole sulla traiettoria del pallone. Il gioco però viene interrotto per far sì che si traccino le linee del fuorigioco e verificare che non vi sia un offside e così è: gol annullato per posizione irregolare di Posch.