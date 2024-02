FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prima potenziale chance da gol per la Fiorentina, al 6’: bella palla di Arthur dalla zolla di centrocampo per Ikonè che dalla destra scarta un paio di avversari, entra in area e spara il tiro che finisce però sul fondo. Viola viva in questo avvio di gara…