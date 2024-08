BIANCO, Nesta lo vuole ma il Monza deve prima cedere

Fonte: dagli inviati a Milano

Alessandro Nesta vuole portare il centrocampista viola Alessandro Bianco a Monza visto che lo ha allenato già la scorsa stagione alla Reggiana. Ma al momento c'è pessimismo perché il Monza deve prima cedere Valoti che al momento non ha trovato spazio in uscita. L'operazione in uscita dalla Fiorentina di Bianco resta dunque in stallo ed è aggrappata all'operazione che deve andare in porta a Monza.