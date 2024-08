BIANCO, Monza sempre più vicino al mediano viola

Fonte: Dal nostro inviato a Milano Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina e Monza sono sempre più vicine a trovare un accordo per il passaggio in Brianza di Alessandro Bianco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il centrocampista classe 2002 potrebbe lasciare Firenze in prestito secco verso la Lombardia. In biancorosso Bianco ritroverebbe il suo ex allrenatore alla Reggiana Alessandro Nesta.