BIANCO A RFV, Orgogliosi delle finali raggiunte anche se...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Una delle notizie più lette oggi è l’intervista ad Alessandro Bianco che ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola per raccontare le sue emozioni dopo il trasferimento alla Reggiana. Di seguito un estratto delle sue parole:

Cosa ricorda della scorsa stagione con la Fiorentina?

"Intanto voglio fare un in bocca al lupo a Venuti, poi io dico che per me è stato un anno incredibile. Nelle finali ci devi arrivare, come dice Italiano. Il progetto della Fiorentina è giusto e noi in spogliatoio eravamo orgogliosi di essere arrivati in fondo anche se abbiamo perso. Mi porterò sempre dietro questo anno anche per il gruppo che ho trovato".

QUI L’INTERVISTA COMPLETA