BIANCO A FV, Viola maturata rispetto allo scorso anno

© foto di Giacomo Morini

L'intervista realizzata dalla nostra redazione ad Alessandro Bianco è stata tra le notizie più gettonate di oggi sulle pagine di FV. Il centrocampista è attualmente in prestito dalla Fiorentina in Serie B, alla Reggiana, ma segue sempre con attenzione i suoi ex compagni in viola, come confermato da lui stesso: "Seguo sempre cosa fanno i miei ex compagni. E il 6 gennaio sarò al Mapei per Sassuolo-Fiorentina, così saluterò tutti. Se mi aspettavo questa partenza in campionato? Mai messa in dubbio la forza dei singoli e di un gruppo che conosco bene. La grossa differenza mi pare che sia la maturità acquisita da tutti, sono cresciuti soprattutto sotto questo punto di vista. Prima tante partite dominate finivano male, penso alle gare contro Juventus e Milan ad esempio, adesso riescono a portare a casa punti anche in giornate in cui non giocano bene. E poi c'entra ovviamente anche un po' di c**o. Hanno sicuramente tutte le potenzialità per lottare per qualcosa di importantissimo".

