BENE FARAONI E RANIERI, BEFFA NICO, NOTTE FONDA IKONÈ

TERRACCIANO - Colpito a freddo da Lautaro dopo che l’argentino aveva già concluso alto, con sua deviazione, ma sul colpo di testa del toro non sembra impeccabile sul proprio palo. Va molto meglio nella risposta sul tiro di Frattesi, poi resta inoperoso nella ripresa, 6

FARAONI - Alla prima da titolare è provvidenziale in chiusura su Carlos Augusto seppure da quel corner nasca il vantaggio interista. Resta preciso anche al momento del cross e conferma le buone sensazioni dell’esordio, 6,5

QUARTA - Un erroraccio in appoggio su Ranieri, in avvio, che per poco Lautaro non concretizza tirando alto. Si rifà in avvio di ripresa fermando un paio di volte Lautaro prima che arrivi al tiro da buona posizione, 6

RANIERI - Tenere il duo offensivo Lautaro-Thuram non è per niente facile ma come spesso gli capita trasmette comunque più sicurezza di Quarta e il suo atterramento in area lascia più di un dubbio. Reattivo anche nel secondo tempo come quando ferma Arnautovic appena dentro l’area. Ci riprova nel finale di testa ma senza fortuna, 6,5

PARISI - Il duello iniziale con Lautaro non va benissimo perchè sul primo angolo rimedia un colpo e sul secondo l’argentino segna anticipandolo con malizia e mandandolo a terra prima di colpire di testa a rete. La sofferenza resta la costante di una serata in cui perde pure qualche pallone di troppo, 5

DUNCAN - In mezzo non si tira indietro, recupera anche qualche pallone prezioso ma sul finire di primo tempo spreca una punizione con uno schema che non funziona. Prezioso nel secondo tempo in chiusura su Frattesi sembra quello del centrocampo che regge di più, 6

Dal 38’st MANDRAGORA - S.v.

ARTHUR - Soffre la fisicità degli avversari e quando gli scappa pure la velocità di Thuram che lo semina lanciandosi a rete. La sostituzione è in linea con l’impiego degli ultimi tempi e conferma come non stia benissimo, 5,5

Dal 1’st MAXIME LOPEZ - Servirebbe maggiore intraprendenza rispetto al suo ordinato giro palla, 5,5

IKONÈ - Pochi spunti, ancora meno appoggi e un’ammonizione ingenua che completa un primo tempo in ombra. Nel secondo tempo giusto un cross che nessuno raccoglie poi viene sostituito a favore di Nico con soddisfazione del pubblico evidentemente ormai non più disposto a pazientare più di tanto, 4,5

Dal 17’st NICO - Al rientro avrebbe l’opportunità di pareggiare ma non ipnotizza Sommer e si fa parare il rigore calciato con il solito metodo che fino a oggi aveva sempre funzionato. Beffa, 5

BELTRAN - Trovare spazi contro la difesa interista non è facile e anche se non si risparmia fatica nel dialogo con Nzola. Nel secondo tempo pecca in qualche controllo e resta fin troppo nascosto, 5

Dal 38’st BARAK - S.v.

BONAVENTURA - Dopo il forfait di Sottil si ritrova dirottato sulla sinistra in versione esterno e nel primo tempo il suo tiro è il più pericoloso a giudicare dalla parata di Sommer. Cala alla distanza ma certamente non era nel suo ruolo, 6

NZOLA - Comincia benino, sfruttando anche un bel lancio dalle retrovie sul quale segnerebbe se non partisse in off-side. Esce dalla partita col passare del tempo e nel secondo tempo su un pallone dentro l’area di rigore prima sbaglia scelta tirando poi ignora Bonaventura. In uscita Sommer lo stende regalando il rigore ai viola ma in area, nelle occasioni successive, è sempre troppo confusionario, 5,5

ITALIANO - Prova Sottil prima dell’inizio ma deve rinunciarci piazzando Bonaventura sulla corsia sinistra, per il resto Nico va in panchina e davanti ci sono Beltran e Nzola. Superato un avvio di personalità i suoi pagano dazio alla qualità dell’Inter che passa dopo un quarto d’ora con Lautaro. Raddrizzare la sfida è opera complessa e alla fine del primo tempo i suoi tornano negli spogliatoi dopo aver impegnato Sommer in un’unica circostanza. Dopo l’intervallo tira fuori Arthur e inserisce Maxime Lopez poi è il turno di Nico per Ikonè ma quando l’argentino sbaglia il rigore è tutto più complicato. Nel finale entrano anche Barak e Mandragora ma fino al fischio finale di Aureliano Sommer non deve più intervenire, nemmeno su Milenkovic che entra per l’assalto finale. In queste condizioni di organico si può eccepire su formazione o modulo, ma non su altro, tanto più in una serata in cui viene fallito un altro rigore, 6