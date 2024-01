BELTRAN, SFIDA ARGENTINA CON LAUTARO: CONTRO L'INTER ALLA RICERCA DEL PRIMO GOL CONTRO UNA BIG

FirenzeViola.it

Qualunque sia il sistema di gioco che sceglierà Vincenzo Italiano, se il classico 4-2-3-1 o una riproposizione del 3-4-2-1 come in Coppa Italia contro il Bologna, il terminale offensivo della Fiorentina domani sera contro l'Inter sarà Lucas Beltran. L'argentino, da ormai un mese, si è preso la maglia da titolare al centro dell'attacco viola scalzando Nzola nella gerarchia delle preferenze del tecnico siciliano. L'ex River Plate, dopo essersi sbloccato in campionato contro la Salernitana il 3 dicembre, ha segnato tre gol nelle ultime cinque sfide di Serie A disputate.

Due reti da tre punti contro Verona e Monza prima di Natale e, dopo essere rimasto a secco contro Torino e Sassuolo, il gol del momentaneo 1-1 nell'ultima gara di campionato giocata dai viola contro l'Udinese due settimane fa. In totale per il Vichingo sono sei le reti stagionali, quattro in campionato e due in Conference League contro il Cukaricki. Beltran che, a conferma del buon momento di forma, aveva segnato anche il gol del potenziale 1-1, poi annullato per fuorigioco di Bonaventura, nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli giocata a Riyad.

Nel processo di crescita del centravanti argentino, vista la cancellazione della rete ai partenopei, manca adesso il gol contro una big. Chissà che l'occasione giusta non possa essere la sfida di domani sera contro l'Inter in cui Beltran si troverà di fronte per la prima volta Lautaro Martinez. Il centravanti nerazzurro è il modello a cui viene paragonato l'ex River Plate da quando è sbarcato in Italia. Ovviamente al momento il confronto è impari, Lautaro in questa stagione ha segnato 21 gol e fornito 5 assist in 27 partite, ma se consideriamo la prima stagione italiana del Toro i numeri dei due sudamericani non sono dissimili anzi, Beltran potrebbe addirittura superare il numero di gol segnati in campionato dalla punta nativa di Bahia Blanca. L'ex Racing infatti nella sua prima esperienza interista si iscrisse al tabellino dei marcatori della Serie A per sei volte in 27 giornate, ovvero due in più di quanto non abbia già fatto Beltran in 17 partite giocate con la maglia viola.