BELTRAN, Le emozioni della "prima" e il tempo sprecato

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero minuti in campo e solo tribuna per Lucas Beltran alla sua prima chiamata con l'Argentina. Tempo sprecato? Guai a chiederlo allo stesso 'Vikingo', che si sarà goduto questa prima convocazione con la maglia dell'Albiceleste ed è potuto stare a contatto con i suoi idoli, ma è facile immaginare cosa può aver pensato Italiano vedendo Beltran che si sarà perso tempo preziosissimo per la crescita dell'attaccante. Anche perché, non avendo giocato neanche un minuto con la maglia dell'albiceleste, Beltran formalmente resta ancora convocabile dalla Nazionale Italiana. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.

