BELTRAN IN ITALIA DOMANI: AL FRANCHI IL PRIMO ABBRACCIO VIOLA

Lucas Beltran non arriverà oggi a Firenze, ma solo per questioni di volo. L'argentino partirà in giornata alla volta dell'Italia per approdarci domattina in vista delle visite mediche che poi dovrebbe svolgere successivamente. Un ritardo tecnico dovuto anche al fatto che l'accordo finale tra la Fiorentina e il River è arrivato comunque a giornata inoltrata (per quanto riguarda l'Argentina) e dunque si doveva dare il tempo al ragazzo di sistemare tutte le pratiche burocratiche prima di fissare il volo.

Poi in serata con ogni probabilità sarà atteso allo stadio Franchi dove la Fiorentina giocherà la seconda amichevole in rapida successione dopo quella di oggi contro il Sestri Levante. Il primo assaggio di stadio, il primo piccolo bagno di folla, abbraccio del popolo viola. Magari verrà fatto anche scendere in campo in borghese per foto e sorrisi di rito, insomma verrà battezzato in quella che sarà la sua nuova casa.

La Fiorentina lo ha voluto con forza, ha combattuto e lottato con le unghie e con i denti per strapparlo alla concorrenza improvvisa della Roma. Adesso se lo vuole godere, come se lo vogliono godere i tifosi. Ormai ci siamo, poche ore e Beltran sarà finalmente a Firenze.