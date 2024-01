BELTRAN E NZOLA FUNZIONANO, IKONÈ E BREKALO NO, FARAONI OK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Lovric lo fredda al primo tiro con il diagonale del vantaggio friulano lui reagisce respingendo il successivo tiro di Lucca e anche l’occasione ravvicinata di Pereyra. Attento anche sulla punizione di Samardzic ringrazia invece il palo che lo aiuta sulla punizione di Thauvin nella ripresa. Battuto una seconda volta non sembra avere grandi responsabilità sui gol e nel primo tempo le sue parate sono preziose, 6,5

KAYODE - Qualche errore banale in un primo tempo in cui rischia qualcosa anche nell’occasione di Pereyra. Qualche segno di stanchezza, 5,5

Dal 1’st FARAONI - Appena entrato ha il merito di respingere il tiro di Pereyra da due passi, poi di lì a poco al secondo tentativo trova l’assist per il pareggio di Beltran. Non va altrettanto bene quando Thauvin segna ma l’esordio è buono, 6,5

RANIERI - Controllare Lucca gli crea qualche problema come conferma la prima azione del gol friulano ma sul finire di primo tempo sa prendergli bene le misure. Nella ripresa viene ammonito per un fallo su Success al limite dell’area ma di lì a poco chiude a dovere su Kamara. Si conferma sicuro, 6

Dal 43'st MILENKOVIC - S.v.

QUARTA - In difficoltà nell’azione del vantaggio di lì a poco perde anche Lucca che dal limite impegna Terracciano salvo arrivare in ritardo anche su Pereyra. Partecipa alle amnesie sul raddoppio di Thauvin in una serata complicata, 5,5

BIRAGHI - Dalla sua parte Ebosele comincia presto a trovare profondità e anche dopo l’ingresso di Ehizibue la musica non cambia come conferma il raddoppio dell’Udinese, 5

DUNCAN - Poco ispirato nel corso del primo tempo si vede pochissimo, pure nel contenere le ripartenze friulane, 5,5

Dal 1’st ARTHUR - Impiega poco a rivitalizzare la manovra della Fiorentina, 6

MANDRAGORA - Perde il controllo del pallone che l’Udinese tramuta nel contropiede del vantaggio firmato Lovric. Si rivede al tiro, centrale, in avvio di ripresa poi non s’intende con Bonaventura dentro l’area di rigore. Più bassi che alti, 5,5

IKONÈ - Paradossalmente sul primo spunto offre a Mandragora il pallone che il centrocampista perde facendo ripartire l’Udinese verso il gol. Nel secondo un tentativo in area senza il cross giusto prima di esser dirottato a sinistra dopo l’uscita di Brekalo. La solita storia, 5

Dal 43’st BARAK - S.v.

BONAVENTURA - Qualche errore negli appoggi testimonia un primo tempo più di sofferenza che di qualità. Non va troppo diversamente nel secondo tempo, e anche se lui non si risparmia ci pensa la sfortuna a negargli il gol quando centra il palo, 5,5

BREKALO - Ben servito da Beltran dentro l’area, al quarto d’ora, manca il controllo e perde il momento buono per il tiro. Secondo tempo se possibile ancora più in ombra, 5

Dal 32’st NZOLA - Il rigore che calcia dopo il suo ingresso è di quelli pesanti. Freddo e bravo a mandare al tiro anche Bonaventura, 6,5

BELTRAN - Circondato da Perez e Kristensen l’argentino lotta come può servendo anche un buon pallone a Brekalo. Gira ottimamente in rete il pallone di Faraoni trovando il gol del pareggio e confermandosi in crescita, 7

ITALIANO - Torna all’antico in termini di moduli ruotando gli interpreti: ci sono Mandragora e Duncan davanti alla difesa mentre dietro a Beltran gli esterni sono Ikonè e Brekalo. L’avvio non è dei migliori anche perché l’Udinese segna subito in contropiede. Incassato il gol Terracciano evita il peggio mentre la sua squadra fatica a rendersi pericolosa. Dopo l’intervallo la mossa Faraoni al posto di Kayode paga subito perchè l’ex Verona offre l’assist a Beltran per il pari ma anche l’ingresso di Arthur al posto di Duncan sembra funzionare. Nonostante il raddoppio friulano l’ingresso di Nzola regala il pari dal dischetto e nel finale per poco non ci scappa il gol vittoria con il palo di Bonaventura. Contando quanto lo sta aiutando il mercato sta continuando a fare miracoli, 6,5