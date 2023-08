BELTRAN, 90 minuti e rigore ok ma il River è eliminato

È terminata nella notte l'avventura in Copa Libertadores per il River Plate e probabilmente anche quella di Lucas Beltran con la maglia dei Milionarios. Un addio potenzialmente molto amaro per l'attaccante argentino ormai prosimo a vestire la maglia della Fiorentina, perché la sua squadra è stata eliminata agli ottavi di finale a Porto Alegre dall'Internacional dopo i calci di rigore.

Dopo la partita d'andata che aveva visto il River superare i brasiliani per 2-1 in casa, ieri al 90' la partita è finita con lo stesso punteggio in favore dell'Internacional, capace di andare sul doppio vantaggio con due reti segnate in 8 minuti tra il 70' e il 78' da Mercado e poi da Alan Patrick, ma anche di subire la rete che ha mandato le squadre ai calci di rigore al 90' con la rete degli argentini firmata da Rojas.

Beltran ha segnato il secondo rigore della serie, adempiendo al suo compito senza saltare neanche un minuto di gioco e provando in tutti i modi ad aiutare la sua squadra a passare il turno, senza però riuscirci. Fatali per il River i rigori sbagliati da Solari e dallo stesso Rojas, che aveva riaperto i giochi nel finale di gara. Errore che non cambia le sorti del match invece per De Pena dell'Internacional.

La Fiorentina ha già virtualmente chiuso l'operazione per l'attaccante soprannominato "El Vikingo", che dunque nelle prossime ore dovrebbe prima fare ritorno a Buenos Aires e poi prendere il volo che lo porterà in Italia per iniziare la sua nuova avventura in viola.