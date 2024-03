BELOTTI SUPER, BENE RANIERI E TANTI ALTRI, DISASTRO BIRAGHI

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Con i piedi la prima risposta sul rasoterra di Lukaku dopo nemmeno cinque minuti di gioco, poi osserva il tiro di Aouar finire largo di poco. Apre bene il secondo tempo rispondendo a Cristante che tira da posizione ravvicinata ma sul diagonale di Llorente nel recupero non può niente, 6

KAYODE - Solita spinta dalla sua parte anche se dopo la mezz’ora perde Aouar che tira fuori non di molto. Cresce sul finire di frazione prendendosi applausi meritati per le chiusure su El Shaarawi e tiene bene anche nel secondo tempo, 6,5

MILENKOVIC - Tiene bene il duello con Lukaku in avvio, poi sugli sviluppi di un corner manca il colpo di testa in solitudine dentro l’area di rigore. Beffato dalla deviazione di Ranieri sul cross basso di Angelino che favorisce il pari giallorosso, si fa ammonire per fallo sul marcatore del pareggio poi è troppo statico sulla sponda di Ndicka che manda Llorente a pareggiare, 6

RANIERI - Soffre il primo tentativo di Lukaku che impegna Terracciano ma poi sbuca al momento giusto per segnare il gol del vantaggio dopo il tocco volante di Nico. La sua scivolata favorisce il gol del pari di Aouar e non fa a tempo a chiudere sul pari di Llorente, però si batte come un leone, 6,5

BIRAGHI - I primi calci piazzati non sono il massimo della precisione ma intorno alla mezz’ora mette un buon pallone e da quella parte oltre al contenimento di Angelino c’è buona spinta. Anche lui si fa scavalcare dal pallone che Aouar manda in rete sull’uno a uno ma poco dopo sfodera un bel cross che consente a Belotti di mandare Mandragora al pareggio. Calcia male il rigore che Svilar respinge buttandosi alla sua destra e chiude ancora peggio finendo in mezzo nell’azione del pari della Roma. Il risultato finale lo condanna, 4,5

MANDRAGORA - Bello il tiro sull’uno a zero che uscendo di poco mette i brividi a Svilar. Si mantiene dinamico facendo ammonire anche Paredes ma soprattutto trovando il gol del due a uno nel momento più difficile della gara, 6,5

Dal 48’st BARAK - S.v.

MAXIME LOPEZ - Suo il corner preciso dal quale nasce il vantaggio firmato Ranieri. Italiano gli chiede di stare molto alto e lui risponde adeguatamente anche se cala alla distanza, 6

Dal 48'st ARTHUR - S.v.

BONAVENTURA - Consueta facoltà di svariare dalla metà campo fino alla trequarti, e nel primo tempo si muove con efficacia arrivando anche al tiro deviato in angolo da Ndicka. Ammonito in avvio di ripresa salterà l’Atalanta per squalifica, 6

NICO - Efficace la spizzata che favorisce il gol di Ranieri sul corner da destra di Maxime Lopez. La sostituzione all’intervallo conferma una condizione precaria, 6

Dal 1’st IKONÈ - Prima ripartenza giocata male senza servire Kayode in sovrapposizione. E’ l’antipasto a una sfilza di errori, 5

BELOTTI - Su un errore in ripartenza della Roma in area di rigore da posizione defilata impegna Svilar che mette in angolo di piede. Ci riprova più tardi con un diagonale respinto a un passo dalla linea ma soprattutto è determinante nella sponda per il due a uno di Mandragora. Completa una serata perfetta guadagnandosi il rigore che Biraghi va a calciare male. Attaccante vero, 7

Dal 48'st NZOLA - S.v.

SOTTIL - Pronti via e obbliga Mancini al primo cartellino giallo, salvo finire di nuovo a terra di lì a poco sempre per il fallo del centrale giallorosso. Uscito il suo marcatore potrebbe sfruttare meglio una sponda di Belotti mandando fuori di testa da buona posizione, ma nel primo tempo fa vedere buone cose come conferma il secondo giallo cui obbliga il neo entrato Hujisen. Meno in evidenza nella ripresa, ma stasera gioca una buona gara, 6,5

Dal 32’st DUNCAN - Fa il suo dovere, 6

ITALIANO - Costretto a rinunciare inizialmente ad Arthur si affida a Maxime Lopez al centro di una linea mediana completata da Mandragora e Bonaventura (libero di avanzare), a sinistra va Sottil con Nico a destra e Belotti al centro. La sua disposizione in campo funziona fin da subito e dopo il vantaggio di Ranieri i suoi meriterebbero ampiamente il raddoppio mettendo spesso alle corde la Roma. All’intervallo è costretto a tener negli spogliatoi Nico inserendo Ikonè. Incassato il gol di Aouar che pare fortunoso ringrazia il raddoppio di Mandragora che arriva nel momento di massima difficoltà dei suoi. A un quarto d’ora dalla fine richiama Sottil e inserisce Duncan poi effettua un triplo cambio nel recupero con Arthur, Barak e Nzola che non evita l’amarissimo pareggio. Più che lui la differenza la fa il rigore sbagliato, 6