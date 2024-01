BELOTTI, Sistemati i dettagli e via libera alle visite

Fonte: da Milano, Pietro Lazzerini

È tutto fatto per l'arrivo di Andrea Belotti a Firenze. Dopo il principio di accordo con la Roma, la Fiorentina ha sistemato tutti i dettagli anche con il giocatore nella tarda mattinata di oggi, ora il Gallo prenderà la via del capoluogo toscano per i test medici e per la firma. L'attaccante firmerà in prestito fino a giugno.