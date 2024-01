BELOTTI, I dettagli dell'operazione e l'arrivo a Firenze

Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore è arrivato nella giornata di oggi al Viola Park e ha posato con i suoi nuovi colori (CLICCA QUI per vedere le foto). L'attaccante arriva in prestito secco fino al 30 giugno 2024, per poi tornare nella Capitale e valutare il da farsi in vista della prossima stagione. Il club toscano pagherà meno di un milione per avere il Gallo fino al termine della stagione, stamattina il Borussia Dortmund ha provato a inserirsi nella trattativa, senza però riuscirci. CLICCA QUI per leggere la notizia completa.

