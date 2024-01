BELLA LA PRIMA VOLTA MA CHE NON BLOCCHI IL MERCATO

Siamo sicuri che hanno segnato proprio Beltran e Nzola? Proprio in questo momento storico, forse era meglio se ci pensava qualcun altro a fare gol, visto che non sono così prolifici potevano aspettare qualche altra settimana a mettersi in bella mostra entrambi perché adesso si palesa un problema: non è che la società si bea di questa prestazione e non prende rinforzi in attacco? Non è che dopo questa coppiola pensano di aver risolto i problemi là davanti e restiamo solo con questi ragazzi? È stata senza dubbio una buona occasione per i nostri attaccanti ma, sorte bizzarra, nonostante i loro gol la Fiorentina non ha vinto contro l’Udinese, confermando come con le squadre di bassa classifica (vedi Lecce, Frosinone, Empoli, Sassuolo e proprio ieri l’Udinese) qualche punto lo abbiamo lasciato.

È stata comunque la loro prima volta, la prima volta che hanno fatto gol insieme anche perché l’argentino e l’angolano difficilmente hanno fatto coppia in campo ed hanno dovuto aspettare mesi prima di regalarci queste due reti che ci hanno permesso di recuperare una gara che si stava complicando. Mi sento di dire che la partita di ieri pomeriggio non mi è piaciuta, più che altro per quanto riguarda il primo tempo cosa che ultimamente accade spesso e che penso debba farci correre ai ripari, e i ragazzi di Cioffi hanno avuto almeno tre occasioni nei primi quarantacinque minuti per affossare i viola. Per fortuna Terracciano è stato reattivo e siamo rimasti in partita per quel botta e risposta che ha portato al risultato finale di 2-2 raggiunto con una ripresa più viva, con l’ingresso di Arthur in regia, Faraoni a fare il suo esordio con assist e Nzola ad aiutare Beltran che per la gioia gli fa battere il rigore, direi pesantino, del definitivo pareggio. Se però quel palo maledetto non si fosse messo in mezzo, Bonaventura ci avrebbe regalato una vittoria in extremis.

Forse chiedo troppo al fattore C ma, nonostante si sia ottenuto solo un punto in due partite e sugli spalti si sia imprecato più volte, la Viola rimane al quarto posto in classifica anche se la Lazio si è avvicinata. Rimane quarta in classifica nonostante sia costretta a giocare ancora con Brekalo ed Ikonè che anche ieri hanno dato dimostrazione della loro poca concretezza, con Biraghi che rimane sempre e comunque preferito a Parisi, con il match affrontato senza un regista per poi correggere in seguito con Arthur perché il centrocampo era decisamente in difficoltà e Bonaventura pare non avere ancora ritrovato la forma migliore.

Italiano non può altro che schierare quello che ha, pare evidente che mettendo in vetrina la mercanzia fa vedere anche quali prodotti non sono il top e mi fa sorridere quando dice che le voci di mercato possono disturbare Brekalo o Barak, calciatori da lui citati, perché anche nei periodi precedenti al mercato non mi pare che questi ragazzi abbiano fatto faville.

Ma siamo ancora lì e siamo in partenza per l’Arabia dove giocheremo la Supercoppa Italiana, in Arabia ma italiana. Spero che non vengano presi giorni di vacanza per seguire questa competizione, ma chi deve occuparsi di rinforzare la Fiorentina resti sul pezzo perché siamo già a metà gennaio ed è arrivato solo Faraoni, che può dare il suo contributo, e si è visto subito, ma serve altro e in altri reparti. Mi auguro anche che gli arrivi siano più sostanziosi di quelli degli anni precedenti per non rischiare di vederli ripartire senza che abbiano inciso nella storia viola come successo per Cabral, Jovic o la meteora Sabiri.

Quindi si potrebbe dire che comprare per comprare non serve a niente, ma anche che restare con questa rosa a lottare su tre fronti, dove fortunatamente è ancora impegnata la Fiorentina, può essere rischioso.

La Signora in viola