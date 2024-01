BEFANA MALINCONICA, MA MEGLIO DEL 1° ITALIANO CON 16 GOL IN MENO

FirenzeViola.it

Dopo una giornata in cui si sono sprecati giudizi e riflessioni di tifosi e addetti ai lavori a seguito del ko di Reggio Emilia, è tempo anche di bilanci. La sconfitta col Sassuolo ha lasciato inevitabilmente spazio a scorie di negatività, ma al termine delle prime 19 gare di campionato la squadra di Italiano si forgia comunque del quarto posto solitario in classifica.

Un percorso che mai era stato così roseo da quando l’ex allenatore dello Spezia è a Firenze. Basti pensare che al suo primo anno, stagione 2021/22, la Fiorentina concluse il girone d’andata a 32 punti, solo uno in meno di quest’anno, ma al settimo posto (a pari merito con la Roma). Sì, in un campionato che a differenza di quest’anno vedeva le principali squadre avere un andamento più regolare e continuo - fattore che senza dubbio ha dato un grosso aiuto ai viola finora -, ma è altrettanto vero che quella squadra ebbe a suo favore ben 16 gol da parte del suo attaccante, allora capocannoniere del campionato. Decisamente non poco se si pensa che il miglior marcatore della Fiorentina in questa Serie A è fin qui Nico Gonzalez assieme a Bonaventura (6 gol ciascuno).

Come finì quella stagione è risaputo, col settimo posto finale inaspettato dai più fin dall’inizio dell’anno. L'andamento di questa prima metà di campionato lascia così ben sperare. Come il ritmo delle gare interne: prendendo sempre la prima annata di Italiano come metro di paragone, al giro di boa i match giocati al Franchi erano nove, divenuti sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Stessa identica marcia quest’anno, nella speranza che il trend prosegua in quel modo fino alla 38esima (quell’anno, il 21/22, la Fiorentina chiuse il campionato col secondo miglior rendimento interno della Serie A, 41 punti).

Se la Befana ha portato alla Fiorentina una domenica un po’ malinconica, passata tra bronci e mugugni, a bocce ferme - considerando anche i quarti di Coppa Italia e gli ottavi di Conference raggiunti -, il primo semestre dell’anno non può definirsi altro che brillante.