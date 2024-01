BECKENBAUER, Quella partita a Firenze coi Cosmos

FirenzeViola.it

Se n'è andato quest'oggi a 78 anni una leggenda del calcio come Franz Beckenbauer. Una curiosità in particolare lo lega alla Fiorentina targata Rocco Commisso: l'ex Bayern Monaco nel 1980 giocò una partita all'Artemio Franchi quando militava nei...

New York Cosmos in tournée in Europa e con i quali il tedesco concluse la sua carriera da calciatore, così come tanti altri campioni. La partita finì 6-3 per i viola con gol di Casagrande, Desolati, Galbiati, Antognoni e doppietta di Fattori. Ci sono però altri ricordi che lo collegano alla Toscana, come nel 2008, quando venne a Siena per ritirare l’ambito premio Artemio Franchi. Inoltre amante del golf è stato più volte in vacanza a Gavorrano.