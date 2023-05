BAS-FIO 1-2, Viola pareggiano i conti: supplementari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Basilea-Fiorentina andrà avanti dopo il 2-1 al 90' che replica il risultato dell'andata. Dopo un primo tempo complicato ma che ha visto comunque la Fiorentina terminare in vantaggio per 1-0, la ripresa inizia con i viola che cercano di mantenere il possesso palla per poi trovare la strada per il secondo gol. Purtroppo per la squadra di Italiano però è il Basilea a passare al 55' a causa di un clamoroso svarione da parte di Igor. Amdouni si trova uno contro uno contro il brasiliano che scivola e permette al suo avversario di segnare. Ma la Fiorentina non molla e al 63' Bonaventura calcia di pochissimo alto su ottimo cross di Biraghi. Ma al 72' ecco il gol che rimette in carreggiata la Fiorentina: dopo una lunga serie di corner ecco che la palla arriva fuori da Dodo che crossa in mezzo e trova ancora Nico Gonzalez bravo a lanciarsi per primo sul pallone e a calciare forte in porta per il 2-1 e il tribudio del settore ospiti. La squadra di Italiano però è vivissima e in gioco e all'80' va di nuovo vicino al gol con un grande colpo di testa di Milenkovic sull'ennesimo corner dalla sinistra di Biraghi, con la palla che finisce alta di un niente.