BARONE, Visita al Braglia di Modena prima di Sas-Fio

© foto di Federico De Luca 2022

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha sfruttato la trasferta in terra emiliana non soltanto per stare vicino alla squadra, che alle 20:45 si gioca la possibilità di allungare ulteriormente sulle inseguitrici, ma per sondare il terreno di una delle possibili mete durante i lavori di restyling del Franchi. Il dirigente gigliato, infatti, si è recato personalmente allo stadio Braglia di Modena per effettuare un sopralluogo in quella che potrebbe diventare la casa momentanea della Fiorentina quando il Franchi sarà inagibile per i lavori.