BARONE, Lo stadio: dalla Mercafir a Campi tra le ruspe

Lo stadio nuovo e moderno per aumentare i ricavi da sempre è stato l'obiettivo della Fiorentina di Commisso, con Joe Barone punto di riferimento del club, che ha sempre seguito in prima persona dal 2019. Dai famosi vertici per la Mercafir fino agli interrogativi sul completamento del restyling del Franchi, passando per la manifestazione con le ruspe dimostrative insieme ai tifosi e i sopralluoghi a Campi Bisenzio con tanto di opzione sui terreni della famiglia di imprenditori Casini.

Cinque anni di idee, confronti con il sindaco Nardella (ma anche Emiliano Fossi quando era sindaco di Campi) e riunioni con i tecnici di Palazzo Vecchio e in Sovrintendenza, conferenze infuocate insieme al presidente Commisso fino ai tanti dubbi sollevati via via sulle mancate risposte ai quesiti da parte del Comune e le battaglie per rimanere a giocare al Franchi durante ai lavori di restyling. Il dirigente viola non lasciava nulla al caso, andando in prima persona sui posti e a verificare le varie possibilità.

Tra le ultime riunioni cui ha partecipato quella in Prefettura con i sindaci di Empoli e Firenze e tutte le istituzioni per verificare la possibilità avallata anche da Corsi di giocare al Castellani o il Padovani. La sua tenacia e le sue polemiche anche via tv nazionali verso la politica e coinvolgendo tutti i vertici sia politici - come Salvini - che sportivi hanno alla fine portato alla "sua" vittoria di restare a giocare a Firenze e di posticipare la scadenza dei lavori finanziati dal PNRR.