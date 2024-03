BARONE, Il primo approdo al Franchi con le foto alla curva

Era il 26 maggio 2019 e mentre la Fiorentina si giocava la permanenza in Serie A pareggiando amaramente 0-0 con il Genoa in casa, gli occhi di tutti i tifosi erano rivolti verso gli spalti del Franchi, dove un uomo sulla cinquantina appariva sorridente in tribuna e passava la partita a fare foto e video della curva che nonostante. Quell'uomo era Joe Barone, per il quale da oggi, purtroppo, andrà usato il passato: una persona che conquistò fin da subito Firenze con la sua passione e l'amore che scoccò come una scintilla con i tifosi appena vista la Fiesole piena di sciarpe.

Lo raccontò lo stesso Barone in un'intervista poche settimane dopo essere stato nominato direttore generale della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: "La cosa buffa è che ero arrivato a Firenze già da qualche giorno e avevo anche seguito un torneo di giovani senza che nessuno mi riconoscesse. Poi dopo la partita al Franchi la mia vita è cambiata", il racconto di un divertito "Barone, Joe", come cantava un coro dedicato proprio dalla curva al dirigente dopo le prime settimane in viola. Questa la sua prima foto al Franchi: