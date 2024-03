BARONE, Il malore e il ricovero: la ricostruzione

FirenzeViola.it

Una brutta notizia ha sconvolto tutto l'ambiente viola e non solo, nel pomeriggio: Joe Barone è ricoverato in ospedale, al San Raffaele di Milano, in condizioni che vengono definite MOLTO gravi anche se manca un quadro clinico preciso al momento. Il direttore generale infatti dopo pranzo, verso le 15.30, nell'hotel di Bergamo dove era in ritiro la Fiorentina in attesa della gara delle 18 contro l'Atalanta, ha accusato un malore mentre la squadra stava facendo la riunione tecnica.

Immediati i soccorsi e, visto che le condizioni sono apparse subito critiche, il trasporto in ospedale a Milano, in terapia intensiva, dove ora sono in attesa tutti i dirigenti (Pradè, Burdisso e Ferrari) e gran parte della squadra, compreso Vincenzo Italiano e capitan Biiraghi che si sono precipitati subito, seguiti poi da Belotti e gli altri nonostante molti debbano raggiungere le rispettive nazionali. Choc per tutti i giocatori, che ora aspettano notizie. La moglie Camilla, che spesso lo accompagna nelle trasferte ma non stavolta, è in arrivo così come i quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, che trovandosi in America raggiungeranno i genitori domani. Ulteriori notizie arriveranno solo dopo l'arrivo della moglie.