BARONE, Il confronto con Chiesa e la presentazione sull'Hudson

FirenzeViola.it

23 luglio 2019, New Jersey, il pullman viola della Fiorentina raggiunge il Lincoln Harbor Yacht Club dal quale sta per partire una crociera sul fiume Hudson nella quale verrà presentata la nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo il passaggio di proprietà il patron viola ha fatto di tutto per portare la sua squadra negli USA, sfruttando l’International Champions Cup cui il gruppo allenato da Vincenzo Montella prenderà parte. A gestire ogni aspetto logistico è Joe Barone, che la sera prima aveva dato appuntamento ai giornalisti al pontile per vivere la presentazione da raccontare con lo skyline di New York a fare da sfondo.

Tutti i calciatori sfilano scendendo dal pullman uno dopo l’altro, ma a bordo ne resta ancora uno, è Federico Chiesa il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Nonostante Commisso abbia già avviato i primi confronti con il ragazzo la sensazione che la voglia di andarsene sia forte è più che realistica, e mentre le dirette radio raccontano passo passo l’evolversi del momento il portellone del pullman resta aperto. Giancarlo Antognoni, club manager, prova a salire a bordo dove c’è ancora Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica, ma Federico non ne vuol sapere di scendere.

Sarà un confronto duro, schietto, quello che Joe Barone porta avanti con l’attaccante viola, da fuori si sente qualcosa dei toni accesi, poi il dirigente è di nuovo fuori dal pullman. Davanti a Chiesa c’è ancora Dainelli che non riesce a far troppo scudo di fronte alle domande incalzanti dei cronisti, mentre la nave è pronta a partire e Commisso continua a fare gli onori di casa. Quel pomeriggio filerà via tra foto e resoconti resi complicati dalle difficili connessioni sul fiume, mentre il futuro di Federico Chiesa è storia nota di quali colori si è dipinto, ma già dopo poche settimane dal suo arrivo il dg Joe Barone si era posto in prima linea nel gestire le questioni di maggiore impellenza dell’universo viola.