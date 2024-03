BARONE, È al S. Raffaele. A Bergamo cancelli aperti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Situazione di caos a Bergamo, dove Atalanta e Fiorentina erano già pronte a prendere posto al Gewiss Stadium per la partita delle ore 18. Come raccolto da Firenzeviola.it,il direttore generale viola Joe Barone, dopo essere partito con la squadra in treno ha avuto un malore ed è stato trasportato all'Ospedale San Raffaele di Milano in elicotttero, le condizioni restano da monitorare ma pare grave. Intanto allo stadio sono stati aperti i cancelli dopo che per diversi minuti i tifosi erano stati lasciati fuori nei parcheggi antistanti la struttura.