BARONE, 'Crisi cardiaca', 'grave malore': le aperture estere

Anche all’estero si dà spazio alla vicenda Joe Barone, dg viola in preda ad un malore che ha portato al rinvio di Atalanta-Fiorentina. “Il direttore generale della Fiorentina vittima di una crisi cardiaca, rinviato il match con l’Atalanta”, scrive L’Equipe sulle sue pagine online. “Atalanta-Fiorentina rinviata per grave malore del direttore”, puntualizza O Jogo in Portogallo. E ancora: "Rinviata Atalanta-Fiorentina: preoccupazione per il dg viola", la didascalia proposta da As in Spagna.

Sono solo alcune delle aperture della stampa estera dedicate alla concitata situazione che riguarda il direttore generale della Fiorentina, attualmente in rianimazione al San Raffaele di Milano.