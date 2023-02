BARLETTI A FV, Tifosi del Sivasspor? Piazza molto calda

Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è la nostra intervista esclusiva ad Alessio Barletti, grande esperto di calcio turco. Ecco di seguito un estratto.

Lo stadio e il tifo? Come si presentano?

“Lo stadio, tradotto in italiano ‘4 settembre’, si presenta bene, è molto bello. Negli ultimi anni è stato rinnovato, ha le tribune coperte ed è molto accogliente a livello di struttura, rispetto a Firenze, per esempio. Riallacciandomi al discorso della prima domanda posso affermare che uno dei punti di forza del Sivasspor è il tifo, essendo quella biancorossa una piazza molto calda”.

QUI L'INTERVISTA COMPLETA