BARAK&NZOLA, Da Budapest risposte più confortanti

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ad Antonin Barak e M'Bala Nzola, che ieri hanno aperto e chiuso la sfida di Conference League contro il Maccabi Haifa. Le riserve di Italiano hanno mostrato per una volta una faccia positiva. Nzola ha segnato dopo due minuti e ha fornito un assist, comunque combattendo fino a quando non è uscito dal campo. Poi Barak ha fatto esplodere il curvino dei tifosi viola come successo l'anno scorso a Basilea. Notizie che rincuorano in vista di un periodo dove la Fiorentina avrà tantissime partite da giocare e dunque avrà bisogno di tutta la profondità della rosa.

