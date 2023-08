BARAK-LAZIO PISTA CONCRETA. E IN CASO DI CESSIONE…

FirenzeViola.it

Il calciomercato della Fiorentina prosegue e a due settimane dal termine sono ancora diverse le questioni da risolvere per la dirigenza viola, sia in entrata che in uscita. Dopo una settimana ricca di arrivi, dal portiere Christensen agli attaccanti Nzola e Beltran, adesso è arrivato anche il momento di altre cessioni; nella lista dei nomi pronti a lasciare Firenze, però, sembrano non esserci solo quelli di Luka Jovic e Sofyan Amrabat.

Una situazione da tenere sicuramente d’occhio è quella di Antonin Barak. I tempi di recupero del centrocampista restano lunghi: il giocatore ha ripreso ad allenarsi individualmente soltanto nella giornata di giovedì e ora bisognerà attendere una nuova valutazione prevista a fine agosto. Barak al termine delle sue ferie si è effettivamente presentato al Viola Park, ma solo per controlli che hanno mostrato - stando alla comunicazione ufficiale - una infezione presa appunto durante le vacanze. La cosa certa è che il ceco dovrà saltare almeno le prime cinque sfide stagionali: i playoff di Conference League e le gare contro Genoa, Lecce e Inter in campionato.

Nel frattempo, però, l’ex Hellas Verona è finito nel mirino della Lazio: la società biancoceleste è alla ricerca di un vice Luis Alberto da regalare a Maurizio Sarri e il centrocampista viola, per caratteristiche, sembra essere il principale indiziato. La volontà della Fiorentina pare essere quella di continuare insieme, ma, se dovesse arrivare un’offerta importante dal club di Lotito, i dirigenti viola sarebbero disposti ad ascoltarla. In caso di partenza di Barak, l’obiettivo numero uno per il centrocampo a quel punto sarebbe Tommaso Baldanzi dell’Empoli.